Brexit: крупнейшие розничные торговцы заявили об угрозе пустых полок 2 29.01.2019, 13:25

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ФОто с сайта mmamos.ru

Крупнейшие сети бьют тревогу.

В понедельник ведущие розничные торговцы Великобритании предупредили членов парламента о том, что Brexit без соглашения с ЕС ставит под угрозу продовольственную безопасность в стране, что приведет к пустым полкам и росту цен, пишет "Европейская правда".

Как сообщает Politico, ведущие сети, такие как Sainsbury's и KFC, заявили, что они "очень обеспокоены" влиянием беспорядочного Brexit на клиентов.

"Мы крайне обеспокоены тем, что наши клиенты будут одними из первых, кто почувствует реальность Brexit без соглашения", - говорится в письме от имени Британского розничного консорциума (BRC) и подписанном руководителями таких сетей, как Marks&Spencer, Sainsbury's, KFC и Waitrose.

Предупреждение от крупных компаний поступило накануне дебатов и голосования во вторник в Палате общин по измененному плану премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.

BRC заявил, что есть "существенные риски" для выбора, качества и срока годности продуктов питания по таким причинам, как высокие транспортные расходы, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения 29 марта.

В письме также прогнозируется повышение цен, если Великобритания вернется к правилам ВТО.

Также в письме утверждается, что на сегодня трудно хранить на складах больше продуктов, потому что "все хранилища для замораживания и охлаждения в Британии уже заняты и в целом в Британии очень мало доступных складских помещений".

BRC пишет, что британскому парламенту следует "срочно" поработать, чтобы "найти решение, которое позволит избежать шока от Brexit без соглашения... и устранить эти риски для потребителей в Великобритании".