Илон Маск с огнеметом рассмешил сеть и стал мемом 2 29.01.2019, 13:40

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Фото: Twitter @elonmusk

Известный изобретатель опять стал поводом для шуток.

Американский предприниматель Илон Маск, едва не лишившийся недавно кресла в компании Tesla из-за своих твитов, опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес, пишет segodnya.ua.





В подписи к снимку Маск предложил провести Meme Review – это передача самого популярного ютьюбера в мире PewDiePie. В ней блогер делает обзоры свежих мемов. Конечно же, фотография Маска и сама стала мемом.

Судя по восторженной реакции PewDiePie ("Нам это необходимо!"), съемки выпуска с Илоном Маском и правда могут состояться.