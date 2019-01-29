Илон Маск с огнеметом рассмешил сеть и стал мемом

Илон Маск с огнеметом рассмешил сеть и стал мемом2
- 29.01.2019, 13:40
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Известный изобретатель опять стал поводом для шуток.
Американский предприниматель Илон Маск, едва не лишившийся недавно кресла в компании Tesla из-за своих твитов, опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес, пишет segodnya.ua.
Host meme review? pic.twitter.com/k2SFtIUh1k— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.
В подписи к снимку Маск предложил провести Meme Review – это передача самого популярного ютьюбера в мире PewDiePie. В ней блогер делает обзоры свежих мемов. Конечно же, фотография Маска и сама стала мемом.
#маск #рогозин #любовь pic.twitter.com/4PtMjAwjO6— єретик по виклику (@San_Nebulon) 28 января 2019 г.
Судя по восторженной реакции PewDiePie ("Нам это необходимо!"), съемки выпуска с Илоном Маском и правда могут состояться.
War. War never changes. pic.twitter.com/neMgBaw1kP— crack addicted baby (@Russias3rdAcct) 28 января 2019 г.