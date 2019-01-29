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Илон Маск с огнеметом рассмешил сеть и стал мемом

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  • 29.01.2019, 13:40
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Фото: Twitter @elonmusk

Известный изобретатель опять стал поводом для шуток.

Американский предприниматель Илон Маск, едва не лишившийся недавно кресла в компании Tesla из-за своих твитов,  опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес, пишет segodnya.ua.


В подписи к снимку Маск предложил провести Meme Review – это передача самого популярного ютьюбера в мире PewDiePie. В ней блогер делает обзоры свежих мемов. Конечно же, фотография Маска и сама стала мемом.

Судя по восторженной реакции PewDiePie ("Нам это необходимо!"), съемки выпуска с Илоном Маском и правда могут состояться.


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