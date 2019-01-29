Китай анонсировал революцию в добыче сланцевого газа 2 29.01.2019, 13:50

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По запасам топлива Китай опережает США и Австралию.

Китайские ученые разработали новую технологию добычи природного газа, которая позволит открыть доступ к сланцевым запасам, по объему которых КНР занимает первое место в мире, вдвое опережая США и Австралию, пишет finanz.ru.

Для разработки глубинных пластов ученых-ядерщиков главной государственной лаборатории контролируемых ударных волн при Сианьском транспортном университете под руководством профессора Чжан Юнминя намерена использовать технологию «энергетического стержня», заимствованную из детонатора атомной бомбы, аналогичной той, что была сброшена на Хиросиму, сообщает South China Morning Post.

Имея 31,6 триллиона кубометров сланцевого газа в недрах, Китай пока может добывать лишь около 6 млрд кубов в год, поскольку основные сконцентрированы в провинции Сычуань на глубине более 3,5 тысячи метро ниже уровня моря.

Такие глубины недоступны традиционному гидравлическому разрыву пласта, когда для высвобождения газа, из осадочных пород используется жидкость под высоким давлением. Чтобы ГРП заработал на глубине более 3 километров нужно создать давление в 200 мегапаскалей - такое же, как на глубине Марианской впадины.

Идея китайских ученых заключается в том, чтобы использовать мощный электрический ток, который позволит сгенерировать концентрированную и контролируемую ударную волну для достижения того же результата.

Технология разрабатывалась более 10 лет и на данном этапе прошла лишь лабораторное опробирование. В марте-апреле ее начнут тестировать в реальных условиях.

«Технологический прорыв может спровоцировать новую сланцевую сланцевую революцию», - говорит Чен Жун, профессор Юго-Западного топливного университета в Чэнду, столице провинции Сычуань.

В настоящий момент Китай потребляет около 200 млрд кубометров газа в год, основная его часть - порядка 130 млрд кубов - добывается на территории страны. Остаток импортируется из Туркмении (65 млрд кубов прошлом году).

План развития отрасли, опубликованный в 2017 году, управлением по делам энергетики КНР, предполагает рост потребления на 76% в ближайшие 20 лет, до 347 млрд кубометров. Почти весь дополнительный газ Китай намерен добывать самостоятельно.

Внутреннюю добычу в КНР планируют нарастить на 60%, до 220 млрд кубометров, из которых 30 млрд кубов - сланцевый газ, месторождения которого начали разрабатывать в 2016 году с помощью британо-голландского концерна BP.

В 2017 году в Китае был впервые в мире впервые запущен процесс добычи с океанического дна "горючего льда" - гидратов природного газа. Он извлекается из кристаллов, которые представляют собой смесь молекул воды и метана и встречаются под слоем вечной мерзлоты или глубоко на дне океана.