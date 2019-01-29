Монисто для Мирославы из «Гомельской правды» 29.01.2019, 13:56

Леонид Судаленко во время вручения премии. Париж. 2018

Как правозащитник поставил на место пропагандистов.

Через полтора месяца после вручения правозащитнику Леониду Судаленко премии Французской Республики "Свобода-Равенство-Братство" откликнулась на событие и государственная областная газета "Гомельская правда".

Автор, который (или которая) спряталась за подписью Мирослава Франц, пренебрежительно высказывается о премии, доказывает читателям и своему начальству, что, мол, французская премия за вклад в защиту прав человека не такая уж и престижная. Ранее премиальную статуэтку вообще называли "бисером папуасов". Сейчас добавили к медали 70 тысяч евро, но делятся они на пять лауреатов, пишет gomelspring.org.

Как следует из публикации, автора смущает, что претендентов на премию выбирает не президент или его администрация, а общественная структура - Национальная консультативная комиссия по правам человека. И вручала премию Судаленко якобы не министр юстиции Николь Белбога, а кто-то другой. Ну и компания у гомельского правозащитника подобралась не по местечковым представлениям автора пасквиля: французы, мол, наградили вместе с белорусом, китайцем, колумбийцем и нигерийцем еще и представителя палестинской организации Аль-Хак, которую Израиль обвиняет в "желании причинить вред своей собственной стране". Да и сам гомельчанин Судаленко "известен в узких кругах участием в судебных делах, имеющих политический подтекст".

Раздражение у Мирославы вызвали и селфи Судаленко на фоне Эйфелевой башни, памятников Черчиллю и Боливару в Париже.

Сунув нос во французские дела, автор официального издания не порадовалась за земляка, и в конце концов за Беларусь, а задалась довольно странным, если не сказать нелепым, вопросом: "Неужели у себя дома французская организация не смогла найти более достойных кандидатов, и ей понадобилось награждать иностранных?"

Похоже, что манкуртизированным особам сложно воспринять белоруса и Беларусь с достойными делами так, как восприняли это во Франции. Даже слово "праваабаронца", единственное белорусское в сплошь русскоязычном тексте, Мирослава берет в кавычки.

Читателю, однако, вряд ли понятно из многочисленных тираду Мирославы, почему все же не ее и не «Гомельскую правду" позвали в Париж, а именно Судаленко, чтобы вручить ему премию "Свобода-Равенство-Братство" и 15 тысяч евро в придачу?

Ответ надо искать не в словоблудии на газетной полосе, а в правозащитной деятельности Леонида Судаленко. Почти за два десятилетия он одержал десятки побед в белорусских судах в деле защиты прав граждан. Незаконные увольнения людей с работы, увечья на производстве, невыплаты надлежащего заработка нанимателями, преследования за общественную и политическую деятельность - это далеко не полный перечень вопросов, с которыми обращаются люди к правозащитнику. Нередко представители целых производственных коллективов идут к Судаленко, чтобы он защищал их интересы в судах в тяжбах с администрацией. Так, в частности, поступили рабочие ОАО "Милкавита", жирокомбината, ликеро-водочного завода, когда дирекция обвиняли их в хищениях сырья и готовой продукции.

Правозащитник защищал интересы так называемых "тунеядцев", если тех преследовали за акции протеста против печально известного декрета № 3. Оказывает Леонид юридическую помощь и независимым журналистом-фрилансерам, которых власти обвиняют в незаконном изготовлении продукции СМИ.

К тому же каждая третья жалоба из Беларуси в Комитете ООН по правам человека подготовлена гомельском правозащитникам.

На поверку "узкие круги" известности Леонида Судаленко выглядят намного более широкими, чем известность "Гомельской правды", которая давно стыдливо прячет свои разовые тиражи номеров за тиражами недели. А ведь были времена, когда газета выходила полностью на белорусском языке, разовый тираж ее превышал 100 тысяч экземпляров и был наибольшим в мире для белорусского газеты.

Впрочем, завистникам и пасквилянтам сам Судаленко достойно ответил в сообщении в Facebook:

"Товарищи, пишущая братия из ГП! Наш мир меняется стремительно и настолько, что "пипл" уже "не хавает" ваши тексты. Любая более-менее раскрученная страничка в соцсетях сегодня имеет аудиторию на порядок выше, чем вся ваша редакция. Поисковики в сети Интернет показывают, что присужденная мне французская премия вручается 30 лет подряд пяти лауреатам во всем мире, которые достигли результатов в правозащитной деятельности. И происходит вручение независимо от политической ситуации в самой Франции. Это и есть демократия".

Лауреат французской премии советует товарищам из ГП, чтобы вообще не остаться без дела, переходить в независимые редакции или в фрилансеры. И даже тему для расследования подсказывает: в сельхозпредприятии Светлогорского района людям уже полгода не выплачивают зарплату.

По мнению правозащитника, если не замалчивать болезненные для общества темы, а поднимать их, то и тираж газет повысится, и доверие к ней возрастет.

"А для Мирославы лично будут еще если не "бусы папуасов", то обязательно монисто из газеты", - добавляет Леонид Судаленко.