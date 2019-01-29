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WSJ: Почему Россия поддерживает Мадуро

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  • 29.01.2019, 14:18
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Фото: Reuters

Москва надеется на кризис в регионе.

"Во времена холодной войны Москва поддерживала латиноамериканских левых, потому что наивно полагала, что за коммунизмом - будущее. В наши дни более циничный Кремль поддерживает латиноамериканский левый лагерь, потому что знает, что тот потерпит неудачу. Драматическая конфронтация, набирающая силу в Венесуэле - где диктатор Николас Мадуро цепляется за власть при поддержке России, а Запад объявляет легитимным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо - это первый крупный кризис этой новой эры конкуренции великих держав", - пишет обозреватель The Wall Street Journal, (перевод - inopressa.ru Уолтер Рассел Мид).

"Почему Россия поддерживает Мадуро? Из-за важности региона для глобальных энергетических рынков. С российской точки зрения, Мадуро и его провальный социалистический режим - это подарок, который продолжает приносить пользу. Венесуэла обладает 'большими запасами нефти, чем Саудовская Аравия, однако в декабре она добывала лишь 1,15 млн баррелей в сутки - треть от того, что страна добывала на пике своей производительности - и добыча продолжает падать. Это падение является огромной удачей для России. Оно сокращает глобальное предложение нефти и поддерживает более высокие цены на энергоресурсы, от которых зависит власть Владимира Путина", - считает автор публикации.

"Кроме того, Москва надеется, что ухудшение социальной и политической ситуации в Венесуэле спровоцирует региональный кризис, который поглотит все внимание США, сокращая его аппетит к участию в более удаленных точках. Кремлевские олигархи и российские торговцы оружием наживают состояния на теневых сделках с отчаявшимся и коррумпированным режимом", - пишет Уолтер Рассел Мид.

"Однако именно энергетика делает Латинскую Америку столь важной для России сегодня. Неуклонный рост добычи в США и Канаде подорвал способность России и ОПЕК влиять на цены, которую они некогда воспринимали как должное. Аргентина начинает освоение обширных сланцевых запасов. Мексика, чистый импортер природного газа, может стать важным экспортером. Бразилия, которая в 2016 году обошла Венесуэлу, став крупнейшим производителем нефти в Латинской Америки, только начинает эксплуатировать свои крупные шельфовые залежи. Добавьте сюда обновленную нефтяную индустрию Венесуэлы, и будущее России и ОПЕК выглядит мрачно", - говорится в статье.

"Авторитарные популисты, окруженные коррумпированными приближенными, и провальная экономическая система: таково видение Москвы в отношении будущего Латинской Америки. И чем больше внешнеполитической и внутренней головной боли это создаст для США, тем лучше, - уверен автор статьи. - В Грузии, в Восточной Украине и в Сирии Путин противостоял Западу на заднем дворе России. Слабый и разрозненный ответ США ободрил его, и его венесуэльская политика бросает вызов США в их собственном "ближнем зарубежье". Способствование хаосу в Карибском бассейне может принести весомую отдачу и, по крайней мере, до этих выходных казалось, что это сопряжено с небольшим риском ухудшения ситуации".

"Выживание режима Мадуро наперекор дяде Сэму - не единственный хороший исход с точки зрения Путина. Также интересам России будут содействовать погруженная в хаос и раздираемая гражданским конфликтом Венесуэла, в которой добыча нефти продолжает падать, процветает преступность и беженцы из которой бегут в соседние страны, и Соединенные Штаты, которые впутываются в дорогостоящую и противоречивую кампанию вмешательства", - полагает Уолтер Рассел Мид.


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