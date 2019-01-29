История без изъятий Константин Скуратович

29.01.2019, 14:24

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Константин Скуратович

Вопрос к празднующим столетие своей службы государству и народу.

Страна в наступившем году отмечает 100-летие белорусской дипломатической службы. Основанием для этого события служит первое публичное сообщение о начале деятельности КИД ССРБ («комиссариата по внешним делам»), опубликованное 22 января 1919 года в газете «Звезда».

Такое вот начало столетней истории, которая прервалась уже 30 декабря 1922 года в связи с образованием СССР, которому союзные республики передали свои права на проведения внешней политики. С этой поры все внешнеполитические вопросы решались в Москве вплоть до самоликвидации Советского Союза.

Точнее сказать, почти все, поскольку в феврале 1944 года был принят закон, который позволил союзным республикам иметь собственные дипломатические ведомства. С их помощью республики могли вступать в непосредственные отношения с зарубежными государствами. В марте того же года в БССР был создан Народный комиссариат иностранных дел, что позволило войти в число 50 государств-основателей ООН, где БССР выступила со многими инициативами, которые разрабатывались непосредственно в Москве, или использовались для поддержки собственно советских инициатив.

У белорусских дипломатов, безусловно, имелись определенные заслуги перед обществом. Благодаря дипломатам, БССР, не имея права на самостоятельную внешнюю политику, могла играть роль самостоятельного государства, казаться «больше», чем союзная республика. Есть люди, которые на основании этого факта, даже говорят, что белорусская дипломатия поспособствовала становлению государственного суверенитета БССР. Но несомненно, что, например, членство в ООН помогло признанию РБ суверенным государством в 1991-1992 годах.

А что было после, когда началась реальная новейшая история Беларуси, все знают. Или читали, или помнят о том, что было, или непосредственно в этих событиях участвовали.

Разумеется, девичьи проделки нынешних бабушек, о которых они иногда рассказывают внучкам, выглядят безобидно и в любом случае оправдываются глубокими чувствами. Хотя на самом деле в реальности могло быть не совсем так. Или совсем не так. Например, вопросы вызывает путаница в датах, которую не терпят школьные учителя истории. Ведь ССРБ (Советская Социалистическая республика Белоруссия) была образована 1 января 1919 года, а 31 января она вышла из состава РСФСР и была переименована в Белорусскую Советскую Социалистическую республику. То есть, как бы приобрела независимость, которую признало правительство Советской России, что давала право на образование внешнеполитического ведомства. Иными словами, КИД не мог быть создан в ССРБ, а только в БССР. То есть после 31 января 1919 года.

Все, например, знают, что 18 марта 1921 года в Риге был подписан Рижский мирный договор, ставший результатом многомесячных переговоров между РСФСР и Польшей, положивший окончание советско-польской войне. Военные действия велись на территории Беларуси, нанесли ей огромный материальный ущерб, вызвали значительные человеческие жертвы. Но и Договор о предварительных условиях мира от 12 октября 1920 года, и сам мирный договор были подписаны без участия белорусской стороны. Не допустили к этой дипломатической работе ни представителей советской Белоруссии, ни делегацию БНР, которые прибыли в Ригу.

Белорусам было сказано, что они и сами разрешат этот «спор между славянами», интересы белорусов при этом взяла на себя РСФСР. В результате территория Беларуси была разделена на три части. Больше ста тысяч квадратных километров с населением более 3 миллионов человек отошли к Польше, Витебская, Смоленская и Гомельская губернии остались в составе РСФСР, а за БССР закрепили шесть уездов Минской губернии, которая и стала де-юре независимой, а фактически осталась автономной областью в составе России.

Могло быть и хуже. Но кого благодарить за это? Российских большевиков?

На предварительном этапе представитель РСФСР Адольф Иоффе заявил полякам: «Свершившимся фактом является Украина и Белоруссия, естественно, советские и в сфере влияния России. Если Польша хочет, то можно позаботиться о делегации белорусского правительства, которая дополнит нынешнюю российско-украинскую делегацию. Однако я считаю, что для Польши выгоднее, чтобы такой делегации не было и чтобы не было мандатов со стороны Белоруссии».

Вообще, товарищ Иоффе, представитель советского Наркоминдела, персональный посланник Ленина, говорил удивительные вещи. Он заявлял, что в Белоруссии проживает в основном русское население. То есть он, как и большинство главных большевиков отказывал белорусскому народу в праве на существование: «Белоруссия должна оставаться в российской сфере влияния, так как мы имеем обязательства по отношению к ее населению и должны защищать ее от возвращения польских панов. Это социальный вопрос, потому что там крестьянин русский, а земледелец — поляк».

Ян Домбовский в своей книге о Рижском мире писал, что на закрытых встречах участники высказывались достаточно откровенно. Так, Иоффе говорил, что Россия уступать Польше ни в коем случае не намерена. Поэтому упорство польской делегации грозит лишь продолжением войны. Но в качестве компенсации за Украину советская сторона готова отдать Польше Белоруссию. Всю ССРБ-БССР. Обратим внимание, что ленинский посланник считает «тутэйшы люд» русскими и выражает готовность все отдать в руки «польских панов». А Украину он признает как государство и украинцев как народ и нацию, тем более советизированную, лояльную большевистской России.

Конечно, территория Украины многократно превосходит «шесть уездов советизированной Минской губернии», намного превосходя ее и в численности населения. Как свидетельствуют документы, советская тактика проведения переговоров диктуется успехами польской армии, наступление которой успешно продолжается, поэтому следует идти на максимальные уступки, при этом не допустить потери Украины.

Но и украинцы интересны России как большевики, что принципиально будущей полной советизации Польши, когда РСФСР расправится с Врангелем и соберется с силами. То есть большевики от мировой революции, которая продолжится, и освободит белорусов-русских, которых теперь приходится отдавать полякам.

Это откровенный прагматизм, аморализм, который практикуется большевиками в национальном вопросе, но в то же время и прожектерство, подготовка к реализации проектов, которые потребуют от народов великих потерь, ради достижения химерических целей. Поляки, однако отказались от такого «подарка», опасаясь довести численность «русских» в своем государстве до критической массы.

Фигурально выражаясь, не создавать Донбасс на своих восточных границах с непредсказуемой миролюбивой «ленинской» внешней и национальной политикой, которая утвердилась в большевистской России.

…Когда в Англии началось восстание Уота Тайлера, священник Джон Болл произнес перед повстанцами проповедь, где были знаменитые слова: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда». Этот же вопрос можно обратить к празднующим столетие своей службы государству и народу, когда их страну соседи делили и растаскивали, сообразуя это со своими интересами и возможностями?

Константин Скуратович, «Белрынок»