СМИ: Италия в течение года может вывести контингент из Афганистана 1 29.01.2019, 14:27

Итальянские военные находятся в Афганистане с 2003 года.

Италия может вывести свой военный контингент из Афганистана в течение года из-за решения США сократить свои силы в регионе.

Об этом сообщает Ansa со ссылкой на источники в Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

По данным агентства, министр обороны Элизабетта Трента поручила Межведомственному оперативному командованию оценить начало планирования вывода итальянского контингента в Афганистане.

"Сроки могут составлять 12 месяцев", - сказал собеседник.

Несмотря на то, что официально это решение не принято, депутаты от популистского "Движения 5 звезд" из парламентского комитета по иностранным делам уже приветствовали решение Трента как "очень положительное" и назвали его "замечательными новостями".

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что ему ничего неизвестно о такой инициативе Минобороны. "Я узнал об этом сейчас, что она, по сообщениям, сказала этом. Она не говорила мне об этом. Как только я вернусь в Рим, мы об этом поговорим", - сказал он во время визита в Израиль.

Итальянские военные находятся в Афганистане с 2003 года, на данный момент в стране 800 итальянских военнослужащих.