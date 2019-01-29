Доллар и евро снова подорожали 3 29.01.2019, 14:32

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Российский рубль дешевеет.

На валютных торгах 29 января доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,007 и составляет Br2,1593 (28 января - Br2,1523 за $1).

Евро подорожал на Br0,0155 до Br2,4695 за 1 евро (28 января - Br2,454 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0091 до Br3,2558 за 100 российских рублей (28 января - Br3,2649 за 100 российских рублей).