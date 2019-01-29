«Баста!»: Власти будут узнавать о доходах белорусов за рубежом 17 29.01.2019, 14:42

6,549

Осенью в Беларуси — перепись населения.

Два из четырех листов с вопросами посвящены работе. У нас очень подробно расспросят об источниках наших доходов и о том, как и где мы их получаем. Сразу отметим, что чиновников сильно волнует, не зарабатываем ли мы деньги за пределами Беларуси (пункты 17.1 и 17.2), сообщает «Баста!».

Спросят нас и о том, почему мы «отказались от предложенной работы». Этот без сомнения важный вопрос мы нашли в самом конце списка (пункт 24). С ответом на него у большинства из 500 тысяч «тунеядцев» затруднений не возникнет.

Чтобы узнать его, даже перепись проводить не надо — достаточно изучить предложения о трудоустройстве. Но — сюрприз — среди предложенных ответов есть все, что угодно: от «жду начала сезона» до «нет желания искать работу», но варианта «не хочу работать за гроши» мы так и не увидели.

Белорусские чиновники похожи на страусов. Они не то, что не собираются решать проблему безработицы — они даже не хотят знать о ее причинах. Что бывает со страусами, которые в момент опасности прячут голову в песок, все знают.