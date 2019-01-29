Египетская пловчиха стала чемпионкой в 76 лет 2 29.01.2019, 14:56

Нагва Хораб до сих пор выигрывает медали на международных соревнованиях.

«Я ждала этого 60 лет. Я доказываю своим примером, что возраст – не препятствие для побед», - утверждает женщина.

76-летняя пловчиха из Египта Нагва Хораб до сих пор выигрывает медали на международных соревнованиях, сообщает «Вокруг света».

Нагва научилась плавать в четыре года и стала чемпионкой по плаванию вольным стилем уже в 14 лет.

К сожалению, после 18 они не могла участвовать в соревнованиях, поскольку в то время в Египте не существовало чемпионатов для взрослых. Однако женщина продолжала усиленно тренироваться.

«Я доказываю своим примером, что возраст – не препятствие для побед, если у вас есть желание и положительный настрой», — говорит женщина.

Возможность снова участвовать в соревнованиях Египет предоставил своим спортсменам в 2005 году. И спустя 10 лет, Нагва Хораб вышла на международный уровень, завоевав две бронзовые медали.

«Я ждала этого 60 лет, — говорит женщина. – Я мечтала проявить себя на международном уровне. Я не допускала мысли, что кто-то может победить меня. В конце концов, я выступала от имени своей страны».

Сейчас египетская пловчиха готовится к чемпионату в Южной Корее, и ее тренер утверждает, что у 76-летней женщины сердце 20-летней девушки.