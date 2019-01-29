Работник завода в Бобруйске: Не очень много людей, которые хотят работать за $150 5 29.01.2019, 15:03

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Иллюстрационное фото

Как жители города попадают в «тунеядцы».

Сайт tut.by посмотрел, как жители города в с самой напряженной ситуацией на рынке труда справляются с безработицей, где ищут подходящие вакансии и куда готовы отправиться за достойной зарплатой.

«У нас довольно сложная экономическая ситуация, предприятие переживает не лучшие времена. Люди уходят, чтобы где-то заработать больше — предполагаю, что едут в Россию или в Балтию. Многих сокращают. Контракт закончился? Тебя благодарят, и все», — рассказывает 67-летний Юрий, начальник детского лагеря, принадлежащего заводу «Беларусьрезинотехника». Ранее бобруйчанин трудился на самом предприятии, а потом его «попросили поработать годик» на нынешней должности. «Год перерос почти в десять», — смеется пенсионер.

Мужчина уже семь лет находится на пенсии, но пока не покидает должность и решает все организационные дела лагеря. Его пенсия составляет около 400 рублей, а зарплата — порядка 300 рублей. Бобруйчанин объясняет — если его «попросят уйти — не вопрос», но пока прямых предложений не было. «Не очень много людей, которые хотят работать за такую сумму», — предполагает Юрий.

С этим мнением не соглашается другой бобруйчанин — Сергей Кунцевич, который трудится в сфере машиностроения уже более восьми лет. Он убежден, что большинство местных заводчан трудятся за небольшие деньги. «Общался с бывшими сослуживцами, и у многих зарплата как была 500 рублей пять лет назад, так и осталась. Причем в реалиях «Агромаша» эту сумму далеко не каждый получает», — рассказывает мужчина.

Сергей в машиностроение попал прямо из училища по распределению и восемь лет проработал на «Бобруйскагромаше». Недавно он «по знакомству» ушел на другой завод наладчиком оборудования, где «меньше ответственности и зарплата больше».

Сергей вспоминает, что проблемы с полноценной занятостью начались уже давно, еще когда он пришел после колледжа, выпустившись специалистом 4-го разряда, на завод мужчина устроился токарем третьего разряда. «В отделе кадров на вопрос „почему?“ ответили, что нет работы. Кроме того, первые три дня сидел в курилке и ничего не делал», — рассказывает бобруйчанин. По его словам, в последние годы «ситуация только ухудшилась, много людей уволились, потому что работы нет, особенно зимой».

С проблемами при поиске вакансий столкнулась и жена Сергея, логопед-дефектолог. Женщина два года назад стояла на учете в центре занятости, но «самое лучшее, что предложили, — зарплату на полставки 210 рублей». Пока она не попала в базу тунеядцев, потому что воспитывает пятилетнего сына, но подходящих вариантов, чтобы вернуться на работу, пока нет.