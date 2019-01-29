Конец еще одного «Панциря» Борис Соколов, «День»

29.01.2019, 15:20

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Когда израильские удары в Сирии повторятся, а Кремль по-прежнему ничего не сможет противопоставить.

Несмотря на переброску Россией в Сирию новейших зенитных и противоракетных систем, Израиль продолжает удары по сирийской территории, не неся при этом каких-либо потерь. Последние израильские удары по Сирии стали ответом на попытку ракетного обстрела Голанских высот, ответственность за которую в Иерусалиме возложили на иранцев. Данные налеты особенно разозлили Дамаск. Сирийский представитель в ООН впервые за все время конфликта с Израилем заявил: «Настало время, чтобы Совет Безопасности принял меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на территорию Сирийской Арабской Республики. Или нам нужно привлечь внимание Совета, реализовав свое законное право защищаться и ответив на израильскую атаку по гражданскому международному аэропорту Дамаска аналогичной — по аэропорту Тель-Авива?».

Насчет «гражданского аэропорта» сирийский дипломат слукавил. Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, налетам на территории дамаскского аэропорта подверглись иранские склады с оружием. Израильские бомбы и ракеты обрушились также на объект сил разведки и тренировочный лагерь иранского контингента, равно как на сирийские батареи ПВО, открывшие огонь по израильским самолетам. При этом, как признали в Дамаске, во время налетов, будто бы успешно отраженных сирийской системой ПВО, погибли четверо и были ранены шестеро сирийских военнослужащих. Была частично разрушена инфраструктура аэропорта. Согласно видео, распространенному пресс-службой израильской армии, во время последних налетов был уничтожен, по крайней мере, один самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь 1 С».

Судя по всему, его поразил далеко не самый современный дрон Sky Striker — тихоходный аппарат с боевой нагрузкой не более 10 кг и скоростью не свыше 190 км/час. В светлое время суток его можно сбить даже из стрелкового оружия. По мнению российских экспертов, зенитно-ракетный комплекс был поражен в тот момент, когда, расстреляв боезапас, принимал новые ракеты. В этот момент, длящийся примерно 20 минут, «Панцирь остается неподвижен и оказывается уязвим даже для самых простых систем вооружений. Теоретический в это время его должны прикрывать другие ЗРК. Но на практике такое прикрытие требует очень хорошей слаженности в работе экипажей и командования, которая отсутствует как в сирийских, так и в иранских вооруженных силах. Да и не факт, что в российской ПВО положение принципиально лучше, и пока нет доказательств, что российские расчеты ПВО используются при отражении израильских налетов, хотя исключить это нельзя.

n Это, как минимум, уже второй «Панцирь», уничтоженный израильтянами во время налетов в Сирии. Возможно, его потеря спровоцировала столь резкую реакцию Дамаска. Необходимо отметить, что, как и ранее, израильтяне предупредили Дамаск о начале антииранской операции и попросили не мешать ее проведению, и также связались с россиянами. Это должно было минимизировать людские потери. Однако неизвестно, за какое время до начала налета было сделано предупреждение. Если время исчислялось считанными минутами, иранцы могли не успеть эвакуировать своих людей с подвергшихся атакам объектов, что могло привести к значительным жертвам среди иранских военных. Потери же среди сирийцев, скорее всего, относятся к расчетам ПВО. Учитывая, что экипаж «Панциря» составляет всего три человека, можно предположить, что, кроме «Панциря», пострадали и другие ЗРК.

Угрозу же Сирии атаковать аэродром в Тель-Авиве никто всерьез не воспринимает.

Ведь в случае, если сирийские или иранские ракеты (самолетов, способных осуществить эту миссию, ни Сирия, ни Иран не имеют), действительно упадут в районе тель-авивского аэропорта или хотя бы только будут выпущены в направлении Тель-Авива, ответ Израиля будет сокрушительным. Вариант же, когда такой удар нанесут российские самолеты, даже не стоит рассматривать из-за его абсурдности. Хотя некоторые горячие головы в Государственной Думе России, под предлогом необходимости защиты российских военных, уже поспешили заявить о возможных «превентивных ударах по израильским аэродромам», в ходе которых имеет смысл уничтожать инфраструктуру, которая может использоваться для взлета самолетов, летящих бомбить территорию Сирии». Но такой вариант наказания Израиля с помощью российских ВКС (самолеты Ирана и Сирии, повторяю, на это неспособны) сейчас выглядит фантастикой, хотя бы потому, что для российских самолетов будет очень высока вероятность быть сбитыми в ходе подобной «акции возмездия».

Российский же МИД ограничился дежурным заявлением с призывом прекратить удары по сирийской территории, но без каких-либо угроз нанести «превентивные удары» по израильским объектам. Очевидно, в Москве сознают ограниченность своих возможностей в данном случае. Пока же израильское командование только ограничивает иранскую активность в Сирии, уничтожая инфраструктуру и вооружение иранских отрядов и их союзников. Но целью Нетаньяху, как он публично объявил, является предотвращение закрепления Ирана в Сирии.

Вряд ли ее можно достичь с помощью одних только ракетно-бомбовых ударов, без наземной операции. Но такую операцию в Сирии Израиль проводить пока не намерен, опасаясь столкновения с российским контингентом в Сирии и значительных, по израильским меркам, потерь сухопутных войск. Здесь тоже получается тупик, и он будет сохраняться до тех пор, пока будет продолжаться сирийская война.

Для Нетаньяху же удары по Сирии создают хороший информационный фон для его предвыборной кампании. Израильский премьер в очередной раз предупредил, что Израиль готов нанести ответный удар по любой стране, которая будет представлять угрозу для него, и планирует наращивать удары по иранским объектам на территории Сирии. В данном случае это не просто словесная угроза, а программа действий, особенно учитывая, что в Израиле 9 апреля состоятся парламентские выборы.

Думаю, что в феврале и марте израильские удары по иранским объектам на сирийской территории участятся, а Россия и ее союзники по-прежнему ничего не смогут им противопоставить.

Борис Соколов, «День»