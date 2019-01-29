«Как сельди в бочке»: студенты показали, куда их переселяют 7 29.01.2019, 15:26

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Из-за Европейских игр студентам пяти минских вузов пришлось переехать из Студенческой деревни у станции метро «Петровщина».

Казалось бы, не беда: администрации вузов обещали обеспечить всех местами в других общежитиях. Но… Студенты Минского государственного лингвистического университета делятся фотографиями, в каких условиях им предстоит жить следующие пять месяцев.

В редакцию tut.by написали студенты МГЛУ, которые живут в общежитии № 2 на улице Слесарной, 35 в Минске. Многие из них столкнулись с «уплотнением» — к ним в комнаты, где уже проживало по четыре человека, начали доставлять пятую кровать. Она предназначена для тех, кого переселяют из Студенческой деревни.

Об этом студенты узнали по факту, когда под их дверями оказалась мебель и матрасы.

— С проблемами мы столкнулись еще в сентябре, когда в конце августа узнали, что в этом учебном году всех студентов, кроме последнего курса, из Студенческой деревни переселяют в другие общежития. За полгода мы уже привыкли к новым условиям, хотя ме́ста в небольшой комнате и так едва хватало на четырех человек. Недавно нас «обрадовали» новостью о том, что в каждую комнату будет доставлена дополнительная, пятая, кровать. На очевидный вопрос о том, куда ее поставят, мы получили ответ, что, если понадобится, из комнаты вынесут другую мебель, то есть единственный стол или небольшие шкафы, куда и так не помещались вещи четырех человек.

Фотографиями перестановки студенты стали делиться в общем чате, позже фото перекочевали в Twitter и телеграм-канал «Отчислено». Дополнительные кровати, как видно на снимках, ставят прямо посреди комнаты. Новые сосед или соседка должны заселиться после каникул в начале февраля.

— На вопрос, как жить в таких условиях, нам отвечают: «Потерпите, это всего лишь на полгода». Но в договоре о найме жилого помещения, а конкретно, в 23-м пункте, говорится, что на одного человека предоставляется минимум шесть квадратных метров. Как видите, данный пункт был грубо нарушен. На просьбу повесить хотя бы полки над кроватями, чтобы было куда положить часть вещей, мы получили отказ, потому что «недавно были поклеены новые обои и не нужно их портить». Считаете ли вы, что такие условия являются нормальными для проживания и учебы?

По словам студентов, «уплотняют» комнаты на всех этажах. На некоторых мебель и матрасы еще стоят в коридоре.

— Не представляем, как в таких условиях можно учиться, если даже пройти между кроватями и разминуться будет невозможно. А для тех, кого к нам подселят, это вообще будет ужас.

Большинство студентов с 21 января ушли на каникулы. Об «уплотнении» они узнали из общего чата — заранее никто не предупреждал.

В Twitter студенты пишут, что просили у администрации общежитий хотя бы поставить двухъярусные кровати, чтобы оставить свободное место.

— Но увы и ах, нам советуют смириться и войти в положение.

Открыто называть свои имена студенты опасаются, потому что не хотели бы потерять «и такие стесненные условия».

В администрации общежития № 2 говорят, что еще ни один студент из Студенческой деревни не заселился в интернат на Слесарной, 35.

— До 4 февраля каникулы. У нас есть более 30 свободных мест, которые нужно заполнить до того уровня, который был на 1 сентября.

— В Студенческой деревне у вуза — два общежития. Там явно не 30 мест было.

— Но ведь не только в наше общежитие будут заселять. Этот вопрос решается на уровне города и министерства образования.

Получить комментарий от администрации университета ни в пятницу, ни в понедельник, ни во вторник нам не удалось.