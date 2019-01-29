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В Пинске бастуют 600 предпринимателей

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  • 29.01.2019, 15:40
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Почти весь рынок покинул место работы.

В Пинске около 600 предпринимателей на рынке «Центральный» по улице Ленинградская, закрыли свои рабочие места и прекратили досрочно работу из-за появления представителей проверяющих, в лице Госстандарта (а по слухам и Госконтроля).  Пока информации немного, известно лишь, что Госстандарт пришел то ли с мониторингом, то ли с проверкой на сам рынок.  Предприниматели закрылись за 2 минуты в 12.00 сегодня, 29 января 2019 года. Сам рынок работает обычно до 15.00, пишет perspektyva.org.

При первой же проверке начали требовать по новому исполнения законодательства, а именно: 3 состава на верхнюю одежду к каждой московской накладной, подтверждение сертификата и на каждом отрывном талоне либо чеке, что именно по ассортименту было продано.

Предприниматели реально напуганы и не понимают, что от них хотят, потому что раньше были другие требования, а теперь совсем иначе, по их словам.

Фактически мы имеем дело с проявлением стихийного протеста самих предпринимателей против тех условий работы, в которые их сегодня поставило правительство своими законами.

То что произошло сегодня в Пинске — это первый звоночек правительству, который гласит, что нужно садиться с представителями РОО «Перспектива» за стол переговоров и решать накопившиеся проблемы, которые  лежат уже давно у них на столе.

И чиновникам различного уровня можно сколько угодно, через своих глашатаев-предпринимателей говорить о диалоге и решении вопросов, да только сама жизнь и нынешние события доказывают обратное — малый бизнес не слышат, проблемы не решены, а предложения по исправлению ситуации не поддерживаются.


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