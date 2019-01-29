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Почему Минск растет, несмотря на приказы Лукашенко

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  • 29.01.2019, 16:01
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Фото: yandex/recruit05

Слова диктатора сбываются в точности до наоборот.

Уже несколько лет подряд создается впечатление, что правитель страны борется сам с собой, пытаясь остановить расширение границ Минска, пишет «Солидарность».

Еще в 2012 году, общаясь с местными чиновниками, Лукашенко приказал: расширять Минск больше не стоит. И добавил, что вместо этого «необходимо осваивать неэффективно используемые территории внутри города».

– Минск надо делать уютным домом для горожан, – сказал тогда он.

Дальше риторика правителя Беларуси стала еще жестче. В ходе очередного заседания по развитию регионов страны Лукашенко заявил, что не допустит в Беларуси ситуацию, которая есть «в Москве и области».

– Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях, – в ультимативной форме отметил он.

Тем не менее за последнее время границы Минска расширялись уже дважды. Сначала в мае прошлого года указом самого же Лукашенко от территории Смолевичского района было «отрезано» более 147 гектаров земли и передано в прирост столице.

А в январе 2019-го глава государства решил расширить Минск еще раз: 24 гектара земли из ландшафтно-рекреационной зоны в районе Новинок были переданы под строительство многоэтажек и школы.

Похоже, шаг за шагом Лукашенко идет как раз по тому пути, от которого он сам предостерегал чиновников. Уже сегодня очевидно – столица Беларуси будет расширяться, а жители более бедных регионов постепенно будут перемещаться в Минск и область.

И проблема здесь даже не в запретах, которыми руководитель страны раз за разом пренебрегает, а в государственной политике Беларуси в целом – ведь белорусы едут туда, где есть хоть какая-то перспектива. К сожалению, в белорусских регионах пока речь идет скорее не о перспективах, а об элементарном выживании.


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