Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины 6 29.01.2019, 16:04

Петр Порошенко

До выборов президента Украины, который будет руководить страной до 2024 года, осталось всего два месяца.

Сегодня, 29 января, действующий президент Украины Петр Порошенко объявил об участии в выборах главы государства, которые состоятся в последний день марта. Свое решение он озвучил в киевском Международном выставочном центре во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает liga.net.

"Чувство глубокой ответственности перед страной вынудило меня принять решение еще раз выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Украины", - сказал он.

В воскресенье, 31 марта, состоятся очередные выборы президента, а через семь месяцев, 27 октября, - плановые выборы народных депутатов Верховной Рады.

Дата президентских выборов осталась неизменной, несмотря на введенное на месячный срок в конце 2018 года военное положение в 10 областях. По состоянию на сегодня зарегистрированы уже 20 кандидатов.

Президента в Украине избирают на пятилетний срок.