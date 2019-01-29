закрыть
29 января 2019, вторник, 16:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Врачи назвали продукты, которые желательно есть ежедневно

  • 29.01.2019, 16:11
  • 1,152
Иллюстрационное фото

Основа здорового питания.

Задачу по выбору продуктов питания человеческий мозг многократно решает в течение каждого дня. Но, несмотря на все разнообразие блюд и закусок, которые сегодня доступны рядовому потребителю, какие-то из них должны неизменно оставаться в рационе, считают ученые, пишет novosti-n.org.

Обычно все стремятся к тому, чтобы еда была разнообразной. Исследование сотрудников Корнельского Университета (США) показало: в среднем человек более 200 раз в день принимает решения, связанные с едой и напитками, выбирая, что, где, когда и сколько покупать, есть и пить.

Но, хотя сами диетологи советуют питаться разнообразно, американские ученые заявили: некоторые продукты должны входить в каждодневный рацион, как бы это ни казалось скучным.

В частности, подходящей для регулярного употребления они назвали кашу из овса (из крупы, а не хлопьев). Это идеальный выбор не только для завтрака, но и для гарнира, отметили эксперты.

Польза овсяной крупы, по словам специалистов, неоценима. В ней содержится много важнейших для поддержания здоровья микроэлементов – таких, например, как магний, фосфор, кальций, цинк, селен, витамины группы В и другие. Овсянка подходит для питания людей не только здоровых, но и страдающих анемией, лишним весом или имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также со слабым сердцем.

Другой обязательный продукт – это яйца. Последние исследования окончательно опровергли утверждение о том, что в яйцах содержится слишком много холестерина, подчеркнули специалисты. «Регулярное употребление яиц способствует поддержанию хорошей физической формы, помогает укрепить здоровье, улучшить память и умственные способности», - таков их вердикт.

Также, согласно выводам врачей из США, в постоянный рацион питания обязательно стоит включить натуральные кисломолочные продукты – например, кефир. В нем, как отмечают врачи, содержится много кальция - больше, чем в молоке.

«Помимо кальция кефир содержит и пробиотики, которые положительным образом влияют на пищеварительный процесс и формирование крепкого иммунитета. Пить его не только можно, но и нужно на протяжении всего дня», -порекомендовали клиницисты.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»