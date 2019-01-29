Покинувшему Беларусь бизнесмену Аверьянову расширили обвинение 29.01.2019, 16:17

Юрий Аверьянов

Фото: tut.by

Силовики добиваются экстрадиции Аверьянова из Германии.

Правоохранительные органы Беларуси расширили обвинение в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, экстрадиции которого из Германии добивается Минск. Об этом tut.by сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

— Процедура экстрадиции продолжается. Мы находимся в постоянном контакте с германской стороной. Все документы, которые у нас запрашивали, предоставили. Из актуального: недавно был расширен объем обвинения [Аверьянову]. Помимо неуплаты налогов его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, — сказал Брылев.

Год назад Аверьянова, которого ранее объявили в международный розыск, задержали в Берлине. Один из районных судов Берлина одобрил взятие под стражу с целью выдачи. Таким образом было начато экстрадиционное производство. Вскоре Аверьянова освободили из-под стражи. Но были приняты меры, чтобы он не скрылся от правоохранительных органов. Процесс экстрадиции может быть небыстрым.

Осенью 2017 года Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. Были задержаны шесть топ-менеджеров из бизнес-империи Аверьянова.

Несколько лет назад у бизнесмена разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Банки и подрядчики просили погасить долги, которые образовались из-за реализации инвестпроектов.