Дания требует наказать Россию санкциями за украинских моряков
- 29.01.2019, 16:24
ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России.
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен призвал Евросоюз во вторник ввести санкции против России из-за противостояния в Азовском море и незаконного удерживания украинских моряков.
Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Дании накануне визита дипломата в Украину, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что в рамках визита министр будет настаивать на усиленной реакции ЕС в ответ на обстрел и захват Россией украинских судов и моряков у Керченского пролива.
"Я думаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.
В четверг на этой неделе Андерс Самуэльсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где будет обсуждаться украинский вопрос.
Кроме того, Украина официально включена в повестку дня предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС 18 февраля по инициативе Дании. Здесь глава МИД Дании поднимет вопрос о введении санкций, если РФ не освободит украинских моряков.