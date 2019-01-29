Дания требует наказать Россию санкциями за украинских моряков 29.01.2019, 16:24

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ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен призвал Евросоюз во вторник ввести санкции против России из-за противостояния в Азовском море и незаконного удерживания украинских моряков.

Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Дании накануне визита дипломата в Украину, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в рамках визита министр будет настаивать на усиленной реакции ЕС в ответ на обстрел и захват Россией украинских судов и моряков у Керченского пролива.

"Я думаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.

В четверг на этой неделе Андерс Самуэльсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где будет обсуждаться украинский вопрос.

Кроме того, Украина официально включена в повестку дня предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС 18 февраля по инициативе Дании. Здесь глава МИД Дании поднимет вопрос о введении санкций, если РФ не освободит украинских моряков.