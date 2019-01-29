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«Сын может умереть, потому что нет белорусского гражданства»

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  • 29.01.2019, 16:36

У 21-летнего Юрия Омельчука из Пинщины два сложных диагноза, но лечить его бесплатно отказываются.

Парень живёт в деревне Почапово Пинского района, за последние два года ему пришлось многое перенести, одолели болезни. Сейчас Юрий Омельчук практически не встаёт, с трудом дышит и может есть только детское питание, пишет сайт «Медиа-Полесье».

- Наша семья переехала из Украины в Беларусь в 2002 году, – рассказывает измученный болезнями парень. - Мама и отец устроились на работу в ОАО «Почапово», хозяйство выделило нам домик. Но 15 лет назад папа сломал позвоночник, он может передвигаться на костылях только по дому. Есть у меня ещё младший брат, ему 18 лет. У нас есть вид на жительство в Беларуси, гражданства нет.

Юрий закончил 11 классов, отучился в Пинском колледже машиностроения и устроился отрабатывать диплом слесарем в ОАО «Почапово». В конце отработки в ноябре 2016 года у парня обнаружили онкологическое заболевание: периостальная саркома нижней трети правой бедренной кости. С той поры он находится дома.

Оказалось, что негражданам Беларуси медицинское обслуживание оказывается только на платной основе. На операцию требовалось порядка 7 тысяч долларов.

- Тогда мне помогли волонтёры из организации «С добротой по миру», - вспоминает Юрий, - объявили сбор средств на лечение. В 2017 году меня прооперировали в Боровлянах, там прошёл и курсы химиотерапии.

Вроде бы болезнь отступила. Парень раз в три месяца ездил в минские клиники на обследование, и ничто не предвещало беды. Каждое обследование обходилось Юрию примерно в 200 рублей с дорогой. С иностранцев, имеющих вид на жительство в Беларуси, берут оплату за медуслуги столько, как и с белорусских граждан.

Во время очередного посещения минских врачей парня отправили на аппарат ПЭТ/КТ и обнаружили у него опухоль в лёгком. Врачи сказали, что нужна операция, на неё опять нужны около 7 тысяч долларов.

- Я знал, что у нас нет таких денег, – рассказывает Юрий Омельчук. - Открывать новый сбор средств - так неизвестно, сколько он будет длиться. Да и на прошлую операцию мы полной суммы не собрали. Мама работает дояркой, и ей тогда «колхоз» дал беспроцентную ссуду на 5 тысяч рублей, она до сих пор её выплачивает. Поэтому я решил подавать документы на получение гражданства Беларуси.

Парню казалось, что эта процедура пройдёт быстро, и он добьётся бесплатного лечения:

- В сентябре прошлого года я подал документы в отдел по гражданству и миграции. Мне пообещали, что в течение года этот вопрос решится. Но за это время у меня образовалась киста в животе. Она появилась примерно в октябре, растёт и давит на внутренние органы, желудок сместился вправо. Мне уже сложно питаться, там зажато всё, тяжело дышать, сплю только на боку.

Пинские врачи удалять кисту не берутся, Юрию надо опять ехать в Минск, и опять нужны деньги на новую операцию. Парень попытался объяснить ситуацию в миграционном ведомстве и просил ускорить процедуру получения гражданства, но ему на встречу не идут:

- Говорят, вы не один такой – ожидайте. Но я могу и не дождаться, я уже две недели, как не могу встать с кровати, я ем только детское питание, мне очень больно глотать. Киста давит на рёбра и лёгкие, я задыхаюсь.

Тогда Юрий записал видеообращение с просьбой ускорить процедуру получения гражданства и разместил его в соцсетях:

- Я не просил денег, а только гражданство. Ведь я с 5 лет живу в Беларуси. Когда работал, платил все налоги и мне необходимо бесплатное лечение.

Помочь парню опять взялись волонтёры из организации «С добротой по миру», 28 января они всё- таки открыли благотворительный счёт в банке и завели страничку помощи Юрию Омельчуку «Вконтакте». Но в комментариях в соцсетях стали появляться сомнения, так как нет официального подтверждения о стоимости операции по удалению кисты.

- Я не мошенник, мне просто не дают никаких документов о стоимости операции, – утверждает Юрий.

Его слова подтверждает мама Анна Григорьевна:

- Мне и на первую операцию такого документа не давали. Только, когда Юру госпитализировали, заключили договора. Они у меня есть, есть все чеки. Я тогда сразу внесла большую часть денег, а потом доплачивала. Мне на работе дали ссуду, в деревне деньги собирали, и школа помогала.

Анна Григорьевна просит помочь ускорить процедуру получения белорусского гражданства для сына:

- Мне обещали перезвонить из отдела по гражданству и миграции в конце октября, в ноябре прошлого года, но никто не звонит. Неужели нельзя сделать исключение, ведь сын может умереть?!

Понадобится ли дорогостоящее лечение для Юрия – неизвестно. Но время идёт…

Публикуем реквизиты благотворительного счёта:

Филиал 121 АСБ Беларусбанк - город Пинск, улица Иркутско-Пинской дивизии, 35 а; УНП 200287840; МФО 150501854:

– белорусские рубли – транзитный счёт BY50AKBB38193821006001200000 на благотворительный счёт BY16AKBB31340000080591220134.

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет на имя Омельчук Анны Григорьевны на лечение Омельчука Юрия Юрьевича.

Страничка помощи для Юрия Омельчука здесь.


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