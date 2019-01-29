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Союз поляков Беларуси: Власть дискриминирует и нарушает права польского меньшинства

  • 29.01.2019, 16:46
Фото: znadniemna.pl

Белорусские власти нарушают Конституцию.

Главный совет непризнанного белорусскими властями Союза поляков Беларуси (СПБ) принял заявление, в котором осуждается дискриминация организаций, входящих в СПБ, сообщает «Белсат» со ссылкой на znadniemna.pl.

 «Главный совет зафиксировал многочисленные факты блокирования или ограничения уставной деятельности СПБ органами государственной власти и управления Республики Беларусь», – говорится в заявлении Союза поляков.

Речь идет о ряде ситуаций, имевших место в последние месяцы, в том числе препятствия в организации празднования столетия независимости Польши. В прошлом году СПБ трижды отказали в помещении, а после насильственно прервали праздничный концерт.

«Мы воспринимаем эти инциденты как дискриминацию в отношении польского меньшинства, которое проживает на территории Беларуси и осуждаем негативное отношение белорусских властей к общественной активности граждан Республики Беларусь польской национальности», – говорится в заявлении СПБ, единогласно принятого на заседании в Гродно.

СПБ надеется, что «польско-белорусский диалог» улучшит ситуацию вокруг польского меньшинства, а также приведет к легализации Союза поляков, который является крупнейшей и самой влиятельной организация польского меньшинства в Беларуси.

«Дискриминационные действия со стороны белорусских властей и других учреждений являются нарушением прав польского меньшинства, которые гарантируются Конституцией Беларуси», – отметила в ходе заседания глава СПБ Анжелика Борис.

В Беларуси действует более 100 площадок непризнанного белорусскими властями Союза поляков. Организация насчитывает более 10 000 членов. В прошлом году СПБ отметил свое 30-летие.


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