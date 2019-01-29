Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году

Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году7
- 29.01.2019, 17:00
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По его словам, ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе, сообщает "Новое время".
Об этом он сказал на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем.
"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - отметил Порошенко.
По его словам, ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.
Угода про асоціацію діє, і частка ЄС в нашому експорті перевищила 42%. А до 2024 ми подамо заявку на вступ до ЄС, отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО. А за півтора роки понад 2 млн людей вже скористалися правом вільних поїздок до Європи. pic.twitter.com/K95SUmkbJY— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 января 2019 г.