Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году 7 29.01.2019, 17:00

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Петр Порошенко

По его словам, ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе, сообщает "Новое время".

Об этом он сказал на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - отметил Порошенко.

По его словам, ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.