Гособлигации РФ падают из-за возросших инфляционных ожиданий 2 29.01.2019, 17:25

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Российская экономика не выдержала проверки суровой реальностью.

Облигации федерального займа дешевеют на фоне сокращения рисков инвесторами, которые опасаются нового витка ослабления активов ЕМ, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"Небольшой всплеск оптимизма середины января сменился опасением новых проблем для мировой экономики из-за торговой войны США и Китая, а также из-за слабой отчетности американских компаний, - написал по электронной почте генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев. - В России к этим факторам добавляются возросшие инфляционные ожидания, неуверенность рынка нефти и вероятность повышения ключевой ставки Банка России 8 февраля".

Акции и валюты развивающихся стран мало меняются в ожидании развития торгового конфликта между США и Китаем. Нефть Brent отыгрывает часть вчерашнего падения на максимум за месяц, в то время как Вашингтон ввел запрет на экспорт против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.