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Александр Медведь: Хоккеисты минского «Динамо»... Зачем им играть?

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  • 29.01.2019, 17:28
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Александр Медведь
Фото: wrestdag.ru

Олимпийский чемпион высказал свое мнение об игре «зубров».

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь поделился мнением об игроках минского «Динамо», сообщает «Трибуна».

«Хоккеисты «Динамо»... Зачем им играть? Они одинаково получат, когда выиграют и когда проиграют. Одинаковые деньги. То чего им?

Мне нравятся марафонцы, дистанционные виды, когда спортсмены перед финишем уже падают. Вот это он выложился. В спорте нельзя не выкладываться. Для того, чтобы чего-то достичь, надо выкладываться. Помню, за кусочек сахара я мог пробежать любую дистанцию», – сказал Медведь.


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