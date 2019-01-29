Названо лучшее упражнение для сердца 7 29.01.2019, 17:41

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Для кардиотренировок не нужен ни спортзал, ни отдельное время.

Исследователи из Университета Макмастера и Университета Британской Колумбии решили проверить, насколько в действительности может быть полезной ходьба по лестнице, пишет newsyou.info. Ранее утверждалось, что такой вид физических нагрузок полезен для здоровья. Ученые заявили: ходьба по лестнице – это лучший простой способ укрепить сердечную мышцу.

«Для кардиотренировок не нужен ни спортзал, ни отдельное время. Просто ходите по лестницам в многоэтажных домах, офисных зданиях и торговых центрах», — отметили научные специалисты.

Согласно их заключению, несколько минут ходьбы по лестнице могут улучшать состояние сердечно-сосудистой системы не хуже известных интервальных тренировок. Данный вывод был сделан после того, как специалисты подвели итоги эксперимента с офисными служащими, которые в течение 2 месяцев трижды в день поднимались пешком на 5 этаж.

После этого показатели их кардиореспираторной подготовленности оказались сопоставимом с эффектом интервальных тренировок на беговой дорожке. Ученые отметили, что кардиореспираторная подготовленнось является одним из главных показателей потенциала долголетия и рисков сердечно-сосудистыми заболеваний. Ее рост обратно пропорционален риску сердечных патологий.

Таким образом ходьбу по лестнице можно считать лучшим упражнением для сердца. Ученые также заметили, что люди, которые начинали ходить по лестнице, демонстрировали более высокую скорость езды на велосипеде по сравнению с теми, кто не поднимался пешком по лестницам.