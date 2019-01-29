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Российская фирма позвала правительство Беларуси в суд

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  • 29.01.2019, 18:02
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Информация о требованиях российской компании «ДаВинчи» отсутствует.

Российское общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДаВинчи» предъявило претензии властям Беларуси. Это следует из постановления Совмина № 55 от 28 января, пишет tut.by.

Иск будет рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Министерству юстиции Беларуси поручено выступить в качестве представителя правительства Беларуси, следует из документа.

Минюсту также предоставлено право в случае необходимости привлекать по этому делу экспертов, специалистов в области права.

Информация о сути спора и требованиях российской стороны в постановлении Совмина не приводится.

В Международном коммерческом арбитражном суде не раскрывают подробностей дела. Получить комментарии в Минюсте и «УК «ДаВинчи» не удалось.

Согласно российского реестра юрлиц, владельцем 100% долей «УК «ДаВинчи» является Андрей Владимирович Северилов. Человек с такими же Ф.И.О. был учредителем компании «Параллель.ЮК», которая в 2017 году уже предъявляла претензии властям Беларуси в рамках банкротства Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ) и раздела бизнеса. «Параллель.ЮК» стала кредитором ОВЗ после того, как выкупила долги одного из российских банков. Летом прошлого года Международный коммерческий арбитражный суд отказал в иске «Параллель.ЮК» против Республики Беларусь.

Андрей Северилов также является акционером российского «Локо-Банка», как и Михаил Рабинович, которому приписывают одну из ключевых ролей при создании ОВЗ. В «Холдинговой компании «ДаВинчи» 90% долей принадлежит Рабиновичу, 10% — Северилову.


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