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Китай отказался финансировать новый мегапроект «Газпрома» за $14 миллиардов

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  • 29.01.2019, 18:06
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Компании не удалось найти в Китае денег на строительство крупнейшего в России завода по переработке газа.

Попытки российских чиновников достучаться до китайских инвесторов, чтобы с их помощью развернуть экономику на Восток и преодолеть санкции Запада, продолжают терпеть неудачи пятый год подряд, пишет finanz.ru.

Новым «холодным душем» обернулись переговоры о привлечении китайского кредита на строительство крупнейшего в России завода по переработке газа в Амурской области.

Амурский ГПЗ, который «Газпром» планирует запустить в 2021 году, рассчитывали оплатить за счет проектного финансирования от китайского China Development Bank. Он должен был выделить 70% стоимости проекта, которую «Газпром» оценивает в 14 млрд долларов.

Но договориться с банком, который управляется кабинетом министров КНР и находится прямом подчинении у Госсовета - высшего органа власти Китая, - не удалось. Об этом рассказал в кулуарах Европейской газовой конференции в Вене глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников.

«Газпром» рассчитывал, что соглашение будет подписано в конце прошлого года. Но к ноябрю стало ясно, что обсуждение зашло в тупик. Китайцы «очень тугие переговорщики», жаловался Иванников: они «видят риски там, где даже европейцы не видят».

Достраивать ГПЗ, где уже проведено четверть всех работ, «Газпром» планирует за счет бридж-кредита сроком на 2 года.

Но такие займы, как правило, дороже, чем проектное финансирование. И кроме того, это решение временное - в любом случае придется искать ему замену в виде долгосрочного кредита или выпуска облигаций, отмечает гендиректор УК «Спутник - Управление капиталом» Александр Лосев.

Привлечь китайские напрямую будет сложно: производство КНР завязано на экономику США, и Пекин не будет открыто делать ничего, что спровоцирует новые шаги американцев в отношении китайских компаний, пошлин или санкций, рассуждает Лосев.

Впрочем, возможен сценарий, аналогичный сделкам «Роснефти», считает он. Компания, напомним, де-факто заложила Китаю еще не добытую нефть, чтобы получить предоплату по контрактам на погашение внешнего долга, и с тех пор «расплачивается» физическими поставкам со скидкой к рыночной цене до 5 долларов за баррель.

«Газпром», по словам Иванникова, попробует договориться с банками ЕС, однако пока гарантии европейских экспортных агентств удалось получить лишь на половину от требуемой суммы - 7 млрд долларов.

Амурский ГПЗ стал уже вторым мегапроектом «Газпрома», отвергнутым китайскими инвесторами. В 2015 году, напомним, Пекин отказался участвовать в финансировании в газопровода «Сила Сибири», предоставив российской компании возможность самостоятельно оплатить укладку 2 тысяч километров труб, по которым, согласно проекту, с начала 2020х в Китай будет поставлять 38 млрд кубометров газа в год.

Спустя два года, напомним, китайской CEFC решили продать 14,16% акций «Роснефти», но государственный China Development Bank отказался кредитовать сделку, а позднее гендиректор компании Йе Янминь был арестован по подозрению в экономических преступления.

Позднее китайцам предложили проект высокоскоростной ж/д-магистрали «Пекин-Берлин» за 10 триллионов рублей, которая, по идее чиновников, должна была статью частью «шелкового пути» в Европу. Но China Railway Eryuan Engineering Group, проанализировав финансовые и технические условия проекта, летом прошлого года отвергла его как нерентабельный.

Наконец, в конце прошлого года Китай отказался от межправительственного соглашение о дедолларизации торговли с Россией, несмотря на то, что российский ЦБ к этому моменту перевел почти 15% резервов в китайский юань и распродал долларовые активы.

Отказываясь от новых вложений, китайские инвесторы одновременно стремительно забирают старые: по данным ЦБ, с 2014 года общий объем прямых инвестиций из Китая в Россию рухнул почти на треть - с 4,542 до 3,184 млрд долларов.


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