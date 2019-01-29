В Беларуси будет издана энциклопедия о Владимире Короткевиче
- 29.01.2019, 18:12
Книга о белорусском классике станет первой в серии «Литераторы наших современников».
Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» впервые создаст энциклопедию о писателе Владимире Короткевиче, сообщил журналистам директор издательства Владимир Андриевич, пишет БелТА.
«Владимира Короткевича много читают наши граждане, особенно молодежь, мы решили издать энциклопедию о нем. Скорее всего, она станет началом создания серии персональной энциклопедии с рабочим названием «Литераторы наших современников». Ведь миссия нашего издательства - на основе национального показать Беларусь, занимающую достойное место в мире», - подчеркнул директор издательства.
Он также отметил, что в прошлом году главным достижением издательства стало завершение работы над трехтомной персональной энциклопедией «Янка Купала».