В Беларуси будет издана энциклопедия о Владимире Короткевиче 29.01.2019, 18:12

Владимир Короткевич

Книга о белорусском классике станет первой в серии «Литераторы наших современников».

Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» впервые создаст энциклопедию о писателе Владимире Короткевиче, сообщил журналистам директор издательства Владимир Андриевич, пишет БелТА.

«Владимира Короткевича много читают наши граждане, особенно молодежь, мы решили издать энциклопедию о нем. Скорее всего, она станет началом создания серии персональной энциклопедии с рабочим названием «Литераторы наших современников». Ведь миссия нашего издательства - на основе национального показать Беларусь, занимающую достойное место в мире», - подчеркнул директор издательства.

Он также отметил, что в прошлом году главным достижением издательства стало завершение работы над трехтомной персональной энциклопедией «Янка Купала».