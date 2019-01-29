Brexit: Тереза Мэй может вернуться к обсуждению условий сделки с ЕС 1 29.01.2019, 18:21

Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер Великобритании проведет неформальные переговоры с лидерами ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Европейский Союз возобновить переговоры по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в парламенте.

Об этом она заявила своим министрам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Премьер-министр сказала, что для того, чтобы получить поддержку Палаты общин, потребуются правовые изменения по "запасному механизму", что будет означать возобновление переговоров", - сказал пресс-секретарь премьера.

Он также сообщил, что сегодня Мэй проведет неформальные переговоры с лидерами ЕС, однако неизвестно, состоятся ли они до голосования в парламенте Великобритании или после.

Парламент Великобритании во вторник вечером проведет голосование по ряду поправок к соглашению о Brexit, одна из которых касается наиболее спорного вопроса - границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.