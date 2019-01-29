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Сидоренко: Успеваю справляться и в сборной Беларуси, и в минском «Динамо»

  • 29.01.2019, 18:34
Андрей Сидоренко
Фото: pressball.by

Главный тренер минского «Динамо» заявил, что не ощущает сложности работы при совмещении постов.

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал о положении дел в клубе, а также поделился планами на следующий сезон.

«Функционально команда с ноября стала выглядеть лучше, мы стали держать темп, не все у нас пока получается в атаке, где-то не хватает мастерства. И реализацию большинства надо было бы подтянуть, больше бы забивали – были бы выше в турнирной таблице. В последних матчах команда собралась и стала проявлять характер, это очень важно. У нас сейчас серьезные проблемы с составом, лидеры получили травмы, мы работаем в сокращенном составе, но несмотря на это, ребята бьются до конца.

На мой взгляд, к следующему сезону необходимо очень взвешенно подойти с точки зрения формирования состава. Пока рано рассуждать о том, с кем из легионеров мы будем продлевать контракт, еще посмотрим и решим, но изменения в легионерской линии определенно будут.

Большое спасибо надо сказать Терещенко за то, что в своем возрасте он сохранил такую хорошую форму и проявляет бойцовский характер, ведет за собой ребят. Он является примером и в раздевалке, и на льду. Мы очень доверяем молодым хоккеистам, даем им поиграть, чтобы они росли, смотрим на перспективу и на сборную.

Мы пришли работать в минскую команду для того, чтобы улучшить результаты «Динамо», но в то же время прекрасно понимаем, в каком положении сейчас находится сборная, и решили игроков «Динамо» подтянуть до нужного уровня. Пока не ощущаю сложности работы при совмещении постов, успеваю справляться и там, и там.

У меня еще нет планов на следующий сезон, я настроен на грядущий чемпионат мира и на то, чтобы достойно закончить нынешний регулярный сезон КХЛ, до последнего матча радовать болельщиков яркой игрой команды. Ближайшие матчи «Динамо» играет дома, надо будет работать на победу, бороться до конца. Только в матчах и победах растет команда», – передает слова Сидоренко ТАСС.

Минское «Динамо» проиграло 8 из 10 последних матчей в КХЛ. «Зубры» занимают 11-е место в западной конференции КХЛ.


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