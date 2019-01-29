Независимый журналист вступил в борьбу со следователем СК за право на информацию 29.01.2019, 18:43

Владимир Лапцевич

фото с сайта spring96.org

Владимир Лапцевич обвинил следователя СК в «имитации бурной деятельности и профанации».

В апреле 2017 года в здании Администрации Ленинского района Могилева состоялось собрание членов гаражного кооператива «Спутник-2008». Они пригласили для освещения мероприятия журналиста БелаПАН Владимира Лапцевича, однако представитель районной власти Константин Кистенев и милиционер Сергей Колесников отказались пустить корреспондента в зал. Этим поступком, как считает журналист, они превысили свои должностные полномочия и злоупотребили властью, передает mspring.online.

Начиная с этого времени, по заявлению Лапцевича Могилевский межрайонный Следственный комитет СК регулярно проводит проверки в отношении Колесникова и Кистенёва, которые помешали журналисту выполнять служебные обязанности.

По подсчетам самого Лапцевича, силовики уже больше десятка раз отказывались возбуждать уголовное дело, однако каждый раз суд, прокуратура или начальство СК сами приказывали начинать проверки вновь.

Сейчас идет уже двенадцатая по счету проверка. Её проводит старший следователь Рыбаков. И, судя по всему, не лучшим образом:

— Ещё в 2017 году я и БелаПАН представили документы, которые подтверждают наши трудовые отношения, что я корреспондент компании. В материалах дела у Рыбакова есть все копии и оригиналы, которые подтверждают это. Однако 21 января он направил в ЗАО «БелаПАН» запрос о предоставлении сведений, касательно моего сотрудничества с данным СМИ. То есть он просто проигнорировал документы в материалах дела, — возмущается Лапцевич.

По мнению журналист, сотрудник СК занимается не изучением имеющихся материалов, а «профанацией и имитацией бурной деятельности, чтобы максимально заволокитить возбуждение уголовного дела».

Лапцевич пожаловался на действия Рыбакова в областную прокуратуру. Он потребовал привлечь старшего следователя к ответственности за «халатный и бездумный подход» и все-таки возбудить уголовное дело в отношении Кистенёва и Колесникова, которые не пустили его на собрание в 2017 году.