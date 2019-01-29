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Хуан Гуайдо: Сместить Мадуро можно мирным путем

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  • 29.01.2019, 18:49
Фото: AFP

Венесуэльский лидер рассказал о вариантах разрешения политического кризиса в стране.

Хуан Гуайдо, на прошлой неделе провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, рассказал BBC о своем отношении к санкциям США и о вариантах разрешения политического кризиса в стране.

Власти США и еще 20 стран (но не Россия) признали Гуайдо законным лидером страны, в то время как диктатор Николас Мадуро и его сторонники называют его действия попыткой государственного переворота.

В понедельник Белый дом принял решение заморозить активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA в американской юрисдикции и запретить компаниям из США совершать с ней сделки.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, речь идет о блокировке активов на сумму в 7 млрд долларов, в результате чего нефтяная отрасль Венесуэлы понесет убытки в 11 млрд долларов в следующем году.

Болтон также призвал венесуэльских военных признать Гуайдо законным главой государства.

- Вы называете себя законным президентом Венесуэлы, однако вы ни разу не участвовали в выборах. При этом Николас Мадуро победил на президентских выборах. Почему вы считаете, что у вас больше прав называть себя главой государства?

- Венесуэла перестала быть правовым государством. Выборы 2018 года не были законными, а в январе 2019 года Мадуро окончательно проиграл.

Статья 233 конституции Венесуэлы гласит, что председатель Национальной ассамблеи (парламента) должен принять на себя обязанности президента страны в случае абсолютного отсутствия действующего президента, а также объявить свободные выборы.

Исходя из этого, мы заявили, что в стране установилась диктатура, а власть была узурпирована.

Их действия изначально были незаконными, а сейчас они продолжают нарушать закон, убивая молодых людей, которые приходят на демонстрации, и вынуждая венесуэльцев жить в бедности.

- Есть ли вероятность того, что Николас Мадуро передаст власть без кровопролития?

- Да. Это произойдет благодаря давлению со стороны общества, всеобщей мобилизации, переходу вооруженных сил на сторону конституции и поддержке со стороны международного сообщества.

У нас есть готовый план действий. Он состоит в прекращении узурпации и в организации свободных выборов. Добиться мирного перехода власти вполне возможно.

- Президент США Дональд Трамп утверждает, что рассматриваются все возможные варианты действий. Вы готовы нести ответственность за военное вторжение США ради свержения Мадуро?

- Венесуэла - это суверенное государство. Среди тех, кто покушается на суверенитет Венесуэлы, - например, группировка ELN (колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения"), которая вторгается в страну, чтобы добыть золото и обменять его на оружие.

Все это создало правительство под руководством Мадуро.

- Что вы думаете по поводу санкций, введенных Вашингтоном против компании PDVSA?

- Мы в парламенте выступили за защиту федеральных активов, затронутых коррупцией. Они украли 400 млрд долларов, то есть четыре ВВП Венесуэлы.

Эти меры - часть защиты активов страны, чтобы мы могли направить их на гуманитарную помощь.

- Но не означает ли это топливное эмбарго для страны?

- Топливное эмбарго возникло, когда Венесуэла за последние 10 лет вложила 300 млрд долларов в нефтяную сферу, а в итоге мы сократили добычу с трех с половиной миллионов баррелей до всего лишь двух.

Это было фактическое эмбарго. Они загнали страну в долги, а виновным выставили казначейство республики. Там было 1,2 млрд взяток. Сколько мы потеряли из-за этого?

- Чувствуете ли вы предпосылки к тому, чтобы военные перешли на вашу сторону? До сегодняшнего дня они говорили о поддержке Мадуро.

- Власти задержали 27 сержантов, которые решили показать свое недовольство. 160 военных находятся под арестом, некоторые из них подпадают под закон об амнистии.

В армии ощущается сильное недовольство, многое указыват на то, что военные выступают за конституцию.

- Каковы ваши контакты среди армейского командования? Мы пока не видели никакой гарантии того, что эти люди перейдут на вашу сторону.

- В Венесуэле сегодня диктатура. Даже чавистов [сторонников левой идеологии Уго Чавеса], которые осмеливаются спорить, либо сажают в тюрьму, либо убивают, либо высылают из страны.

Я говорю про Мигеля Родригеса Торреса, который был министром Чавеса [экс-глава МВД Венесуэлы, арестован в марте 2018 года по обвинению в измене]; про Нельсона Мартинеса, который был министром нефтяной промышленности и умер в тюрьме; про Луису Ортегу Диас [экс-генпрокурор Венесуэлы], которая находится в изгнании.

- Вы снова призываете к акциям протеста на этой неделе. Не опасна ли такая стратегия, учитывая все, что поставлено на карту и всю напряженность ситуации?

- Без общественного давления диктатуру не победить. Узурпатор Мадуро ответственен за убийство 40 молодых людей, которые возвращались в свои дома в бедных районах.

Сегодня жить в Венесуэле опасно. Мы не можем допустить, чтобы жизнь тут превратилась в выживание. Мобилизация народа - это необходимый риск, а наши протестные акции всегда мирные.


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