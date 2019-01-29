ЕС поддержит реформы в Армении 29.01.2019, 19:10

фото с сайта ekhokavkaza.com

ЕС в течение семи лет выделит Армении 800 миллионов евро.

Евросоюз выделит Армении в течение семи лет 800 миллионов евро. Речь идет о кредитах и грантах в сферах энергетики, водопользования, сельского хозяйства и транспорта. Об этом рассказал в Ереване еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политике соседства Йоханнес Хан во вторник, 29 января, передает DW.

По его словам, уже сегодня Армения и ЕС реализуют совместные программы на 300 млн евро. Сотрудничество Еревана и Брюсселя наиболее активно развивается в таких сферах как сельском хозяйстве, инновационные технологии, вопросы инфраструктуры, а также реформа судебной и образовательной системы.

В свою очередь министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что Ереван подтверждает абсолютную приверженность реализации Соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное в ноябре 2017 года. В июле 2018 года была разработана соответствующая дорожная карта, которая уже представлена в ЕС. По данным армянского внешнеполитического ведомства, из всех государств, входящих в Восточное партнерство, Армения стала первой страной, завершившей согласование с ЕС документа о приоритетах партнерства.

Вопрос либерализации будет решаться

Как отметил Иоханнес Хан, "Еврокомиссия настроена положительно по вопросу о либерализации визового режима с Арменией". Однако при этом он оговорился, что вопрос еще нужно обсудить со всеми странами ЕС, поэтому до выборов в Европарламент нового созыва вряд ли следует ожидать прогресса в этом направлении.