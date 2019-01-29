Азаренко победила россиянку Гаспарян и вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге 6 29.01.2019, 19:15

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Во втором круге белорусская теннисистка сыграет со второй ракеткой мира Квитовой.

Белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга ВТА) пробилась в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд — 757 900 долларов). В матче 1/16 финала наша соотечественница обыграла представительницу России Маргариту Гаспарян (81 ВТА) — 6:4, 6:1, передает pressball.by.

В матче 1/8 финала Азаренко сыграет с первым номером посева чешкой Петрой Квитовой (2 ВТА). Встреча пройдет 30 января, ориентировочное время начала поединка в 15.00.