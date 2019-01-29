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Выборы в Украине: документы в ЦИК подали 46 человек

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  • 29.01.2019, 19:20
фото с сайта segodnya.ua

По состоянию на 29 января отказано в регистрации 12 лицам.

Документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о регистрации кандидатами на пост президента подали 46 человек. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ЦИК Украины Константин Хивренко.

При этом было отказано в регистрации 12 лицам.

"С начала избирательного процесса с 31 декабря 2018 до 29 января 2019 года документы в ЦИК подали 46 человек. По итогам сегодняшнего заседания зарегистрирован еще одного кандидата. На сегодня зарегистрировано 23 кандидата. Кроме того, 12 лицам было отказано в регистрации", - сказал Хивренко.

Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты на выборах-2019 Сергея Таруту.

Петр Порошенко 29 января официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Добавим, в понедельник ЦИК Украины зарегистрировал кандидатами в президенты на выборах-2019 Руслана Кошулинского и главу Центра оборонной реформы Александра Данилюка.


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