Цена нефтяной корзины ОПЕК снизилась на 2,2% 29.01.2019, 19:47

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ОПЕК фиксирует снижение цен на нефть.

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК 28 января снизилась на 2,23% - до $59,57/баррель. В предыдущий отчетный день картельная нефть торговалась по $60,9. Об этом свидетельствуют данные венского секретариата Организации стран-экспортеров нефти, сообщает enkorr.

Средняя стоимость картельной нефти в текущем месяце и в текущем году составила $58,44 за баррель.

Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) - один из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка углеводородов. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны международной организации экспортеров нефти.