закрыть
29 января 2019, вторник, 20:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Цена нефтяной корзины ОПЕК снизилась на 2,2%

  • 29.01.2019, 19:47
фото из открытых источников

ОПЕК фиксирует снижение цен на нефть.

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК 28 января снизилась на 2,23% - до $59,57/баррель. В предыдущий отчетный день картельная нефть торговалась по $60,9. Об этом свидетельствуют данные венского секретариата Организации стран-экспортеров нефти, сообщает enkorr.

Средняя стоимость картельной нефти в текущем месяце и в текущем году составила $58,44 за баррель.

Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) - один из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка углеводородов. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны международной организации экспортеров нефти.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»