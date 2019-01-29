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«Частная армия для Путина»

  • 29.01.2019, 20:01
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иллюстрационное фото

The Bell рассказывает историю «ЧВК Вагнера».

Издание The Bell публикует расследование "Частная армия для президента: история самого деликатного поручения Евгения Пригожина" – историю создания "Частной военной компании Вагнера", организации, которая последние годы отправляла российских наемников на восток Украины, в Сирию, в Африку и, по появившимся сообщениям, в Венесуэлу.

Идея ЧВК

Ссылаясь на неназванные источники, "близкие к российскому министерству обороны", The Bell утверждает:

- идея создания частной военной компании появилась у генералов Генштаба вооруженных сил России после закрытой встречи с Эбеном Барлоу, бывшим офицером южноафриканских вооруженных сил, который 1989 году основал фирму Executive Outcomes – первую в мире легальную частную армию,

- встреча состоялась во время форума в Петербурге в июне 2010 года, на который Барлоу приехал в качестве участника:

"Создание в России команды "отставников" – силовиков, формально вышедших на пенсию, но прошедших подготовку и имеющих опыт боевых действий, на тот момент обсуждалось уже около года. План поддерживал возглавлявший Генштаб генерал армии Николай Макаров", утверждает The Bell.

- Барлоу рассказал военным о модели ЧВК и предложил варианты ее адаптации к российским условиям. Главным вопросом обсуждения стало – должна ли компания быть легальной, и часть военных выступила против из-за сложностей в контроле за оборотом оружия.

The Bell приводит в подтверждение слова самого Барлоу, сказавшего изданию, что прекрасно помнит свое выступление в Петербурге:

"Уже тогда я говорил, что частные военные компании с Запада и с Востока наводнят Африку – и там, и там есть люди, которые ищут власти, влияния и контроля за ресурсами".

The Bell утверждает, что идея привлечь к созданию ЧВК петербургского ресторатора Евгения Пригожина также родилась в Генштабе. Пригожин занимался организацией питания для государственных структур, и размеры подрядов к 2012 году оценивались в десятки миллиардов рублей.

Собеседники The Bell описали Пригожина как "деятельного человека", который "умеет добиваться своего". Издание также замечает, что Пригожин был лично знаком с Путиным, но не входил в его ближний круг и долго оставался в тени.

Комментарий Пригожина

Издание The Bell сообщает, что связалось с Пригожиным, и тот через представителя передал, что у него нет компаний, которые были бы связаны с контрактами на снабжение и оказание услуг армии "за исключением редких мероприятий в рамках кейтерингового обслуживания". Пригожин, как и прежде, настаивает, что не имеет никакого отношения к "ЧВК Вагнера". Он отрицает и само существование ЧВК, ссылаясь на то, что в России отсутствует понятие частной военной компании.


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