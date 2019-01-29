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Арина Соболенко: Топ-10 — не предел моих мечтаний

  • 29.01.2019, 20:05
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка заявила, что топ-10 - это только первый шаг ко всем поставленным целям.

Белоруска Арина Соболенко, "посеянная" на турнире в Санкт-Петербурге под четвертым номером, рассказала о том, что ее цели выше, чем просто попадание в первую десятку мирового рейтинга.

- Вы вошли в топ-10, стали десятой ракеткой мира. Что испытываете в связи с этим и каковы ваши дальнейшие цели на этот сезон?

- Цели у всех одни и те же. Не устаю это повторять. Приятно, конечно, осознавать, что ты игрок топ-10, но это еще не предел моих мечтаний. Мне еще много надо работать. Это только первый шаг ко всем поставленным целям и задачам, — приводит слова Соболенко sport-express.ru.


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