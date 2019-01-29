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Браудер дал ЕС рекомендации по борьбе с российскими «грязными деньгами»

  • 29.01.2019, 20:49
Уильям Браудер
Фото: AFP

Бизнесмен предложил ЕС продлить сроки давности по делам об отмывании денег.

Бизнесмен и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал три меры, которые Европейскому союзу стоит принять для борьбы с «грязными деньгами» из России. Об этом он рассказал на заседании специального комитета Европейского парламента по расследованию финансовых преступлений и уклонению от уплаты налогов. Оно было посвящено в том числе теме отмывания денег гражданами России и угрозе, которую такие действия представляют для ЕС. Прямая трансляция дискуссии велась на сайте Европарламента, передает РБК.

В качестве первой меры Браудер предложил ЕС создать специальную структуру, которая занималась бы сбором информации о счетах в европейских банках. Централизованная система обмена информацией между банками и финансовыми организациями позволила бы органам следствия легче выявлять нарушения и инициировать разбирательства против участников коррупционных схем, считает бизнесмен.

Во-вторых, Браудер предложил ЕС продлить срок давности дел об отмывании денег до десяти лет. Причем, как подчеркнул бизнесмен, отчет должен вестись с момента, когда правоохранителям той или иной страны удалось узнать о финансовом преступлении. По словам Браудера, прокуратура Дании не смогла должным образом расследовать преступления в рамках «дела Магнитского», связанного с обстоятельствами смерти адвоката Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Причиной отсутствия разбирательств стал тот факт, что в Дании срок давности преступлений истекает по прошествии пяти лет после их совершения. «Срок давности (финансовых правонарушений — прим.) должен составлять как минимум 10 лет, а отчет должен вестись с того момента, когда преступление было выявлено, а не когда оно было совершено», — пояснил Браудер.

В-третьих, заявил Браудер, бремя доказательства законности происхождения собственности должно быть перенесено со следствия на самого обвиняемого. Как обратил внимание бизнесмен, такой принцип уже применяется в Нидерландах. «В Голландии лица, которые были вовлечены в подозрительные финансовые транзакции, должны сами доказывать, что они действовали в рамках закона», — сказал он. И добавил, что «голландский подход» поможет следствию быстрее выявлять лиц, замешанных в отмывании денег.

В ходе слушаний Браудер заявил, что намерен продолжать политическую кампанию по борьбе с «грязными деньгами» из России. Таким образом бизнесмен намерен восстановить справедливость после смерти Магнитского, в которой он обвиняет коррумпированных российских чиновников.


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