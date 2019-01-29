Виктория Азаренко: Планирую принять участие в матче Германия – Беларусь 1 29.01.2019, 21:01

фото с сайта brisbaneinternational.com.au

9-10 февраля сборная Беларуси проведет выездной матч первого раунда Мировой группы Кубка Федерации.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала игру против Маргариты Гаспарян (6:4, 6:1) на турнире в Петербурге, передает «Трибуна».

– Было очень приятно видеть белорусские флаги. Они помогали. Поддержка очень важна. Всегда приятно играть перед публикой, которая болеет за тебя.

– Через неделю Кубок Федерации. Планируешь принять участие?

– Да, планирую принять участие в матче Германия – Беларусь. Не знаю, поставят ли меня играть. Очень рада, что у нас сейчас девочки поднялись в рейтинге и показывают хорошие результаты. Буду очень рада находиться в сборной Беларуси.

– Соболенко попала в топ-10. Как это оцените?

– Это очень здорово. Это создает соревновательную атмосферу в команде. Мы друг друга подталкиваем. Когда видишь, что в команде девочки хорошо выступают, самой тоже хочется играть лучше. У Беларуси не такая большая история тенниса, а уже четыре теннисистки в сотке. Это очень высокое достижение. Надеюсь, это только начало. Жду, когда ребята подтянутся.

– Когда увидим тебя в Минске?

– Надеюсь, после этого турнира. Планирую на пару дней приехать в Беларусь, – сказала Азаренко.

Напомним, 9-10 февраля сборная Беларуси в городе Брауншвейг проведет выездной матч первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против Германии.