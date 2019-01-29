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На шахте в Польше произошло землетрясение

  • 29.01.2019, 21:06
фото: dpa

Восемь человек пропали без вести.

Во вторник, 29 января, в районе шахты Рудна на западе Польши произошел сильный подземный толчок, в результате восемь шахтеров пропали без вести.

В компании KGHM, владеющей шахтой, заявили, что в момент обрушения горной породы в опасной зоне находилось 32 человека. Семерых горняков доставили в больницу для обследования.

Спасательная операция продолжается.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что в указанном районе произошел подземный толчок магнитудой 4,9.

Рудна - самая крупная шахта по добыче медной руды в Европе и одна из крупнейших в мире.


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