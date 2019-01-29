В Европарламенте не видят смысла возобновлять переговоры по соглашению о Brexit 29.01.2019, 21:12

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Глава группы Европейской народной партии прокомментировал возобновление переговоров ЕС и Великобритании.

Глава группы Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Британии нет смысла добиваться пересмотра спорного пункта об ирландской границе в соглашении о Brexit. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на AP.

По его словам, соглашение, которое является на данном этапе переговоров, является "компромиссом между многими интересами".

"Если мы снова откроем один вопрос, то будут вновь открыты все вопросы. И, честно говоря, я не вижу в этом смысла", - заявил евродепутат.

Вебер также отметил, что "если сейчас есть односторонняя попытка возобновить переговоры по соглашению, то следствием будет повторное обсуждение не только "запасного плана по Северной Ирландии, но и вопрос Гибралтара, сколько денег Британия должна платить за выход, вопросы прав граждан".