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Минобороны Беларуси: По автодорогам страны пройдет бронетехника

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  • 29.01.2019, 21:25
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Минобороны призывает белорусов быть внимательными.

Минобороны Беларуси просит жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными при перемещении военной техники по автодорогам страны.

«В рамках проведения мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил с 29 до 30 января 2019 года ряд подразделений, привлекаемых к проверке, будут выполнять учебно-боевые задачи, в том числе связанные с перемещением гусеничной и колесной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях», – заявили в Минобороны.

Напомним, 29 января в соответствии с решением министра обороны Беларуси Андрея Равкова началась «комплексная» проверка боевой готовности белорусской армии.

Министерство обороны проверяет оперативный и тактический уровень военных органов, механизированные и танковые части, подразделения сил спецопераций, а также войска технического и тылового обеспечения.

В рамках проверки планируется призвать из запаса около 1400 человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций.

Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций.


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