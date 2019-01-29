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Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификацию за драку после боя

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  • 29.01.2019, 21:32
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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

Россиянин дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов.

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение по делу о драке, состоявшейся 7 октября после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе. Российского бойца отстранили от поединков на девять месяцев и назначили ему штраф размером $500 тысяч. Ирландец получил шесть месяцев дисквалификации и штраф $50 тысяч, передает РБК.

Срок дисквалификации обоих спортсменов будет отсчитываться с 6 октября 2018 года. При этом наказание Нурмагомедова может быть уменьшено до шести месяцев в том случае, если он сделает видео с социальной рекламой против насилия. Если российский боец опубликует подобный ролик в ближайшее время, то сможет вернуться к соревнованиям в апреле.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора проходил в рамках турнира UFC 229. Победу в поединке одержал россиянин, который в четвертом раунде провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. После боя Нурмагомедов покинул пределы октагона и напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса. В то же время члены его команды пробрались на ринг и атаковали самого Макгрегора.

Комиссия штата Невада также наказала участвовавших в драке Абубакара Нурмагомедова (брата Хабиба Нурмагомедова) и Зубайру Тухугова (спарринг-партнера российского бойца). Спортсмены получили дисквалификации сроком на 12 месяцев и денежные штрафы размером $25 тысяч.


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