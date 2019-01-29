Разведка США: РФ готовится к кибервмешательству в выборы в Украине 2 29.01.2019, 21:43

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Дэниэл Рей Коутс

Директор Нацразведки США выступил на слушаниях в комитете Сената по делам разведки.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.

Об этом он заявил во вступительной речи на слушаниях в комитете Сената США по делам разведки, передает nv.ua.

"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине", - сказал он.

По словам Коутса, Россия также продолжит вести информационную войну против демократии и будет использовать социальные сети для достижения своих целей.

Директор Нацразведки США подчеркнул, что захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе является "примером готовности Кремля нарушать нормы международного права для запугивания своих соседей и достижения своих целей".