Премия Карла Великого присуждена генсеку ООН Антониу Гутерришу 29.01.2019, 22:01

Антониу Гутерриш

Награждение пройдет по традиции в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш удостоен международной премии имени Карла Великого за 2019 год. Присуждением престижной награды воздается должное заслугам Гутерриша за "оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций", говорится в заявлении комитета премии, обнародованном во вторник, 29 января, передает DW.

"Действия Гутерриша базируются на общих ценностях и убеждениях, которые Европейский Союз сформулировал для себя в сложном глобализованном мире с целью способствовать плюрализму, толерантности и диалогу, трансграничному сотрудничеству, а прежде всего миру, свободе и демократии", - указывается также в обосновании.

Награждение пройдет по традиции в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши 31 мая, в праздник вознесения.

Лауреаты разных лет

Бывший премьер-министр Португалии, возглавляющий ООН с 2017 года 69-летний Антониу Гутерриш стал 61-м лауреатом премии имени Карла Великого.

В 2018 году награду вручили французскому премьеру Эмманюэлю Макрону, в 2017-м ее получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - папа римский Франциск. Ранее в разные годы премии удостаивались, в частности, король Испании Хуан Карлос I, папа римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.