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Демократы решили внести новый законопроект по Rusal и санкциям

  • 29.01.2019, 22:17

Минфин США снял санкции с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» 28 января.

Главы четырех комитетов палаты представителей конгресса США заявили во вторник, что они работают над разработкой законопроекта, который бы обеспечивал соблюдение компаниями UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» соглашения с Минфином США, которое позволило им быть исключенными из санкционного списка, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы рассматриваем дополнительные законодательные меры для обеспечения того, чтобы Казначейство (США) и эти компании соблюдали соглашение по духу и букве закона», — приводит агентство их заявление. С инициативой выступили главы комитетов палаты представителей по налогам, финансам, иностранным делам и разведке Ричард Нил, Максин Уотерс, Эллиот Энгель и Адам Шифф. Все они являются представителями Демократической партии.

Минфин США снял санкции с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» 28 января. Это произошло после того, как российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ (через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») примерно с 70 до 44,95%.

О планах исключить эти компании из санкционного списка Казначейство США сообщило еще в декабре. Демократы выступили против этой инициативы и предприняли ряд попыток помешать снятию санкций.

Глава Минфина Стивен Мнучин в середине января, защищая перед членами конгресса позицию своего министерства, пригрозил компаниям Дерипаски последствиями вплоть до повторных санкций, если после снятия действующих ограничений они не выполнят свои обязательства перед Минфином.


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