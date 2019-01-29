Дмитрий Бага: «Арсенал» сильнее БАТЭ во всех компонентах, но рук не опускаем 29.01.2019, 22:32

Фото: Getty Images

Полузащитник БАТЭ оценил шансы борисовского клуба в противостоянии с «Арсеналом» в Лиге Европы.

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага оценил шансы борисовского клуба в противостоянии с лондонским "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы.

- Как идет подготовка к новому сезону?

- На предсезонном сборе в Турции пробудем почти две недели. Там проведем три спарринга, после чего вернемся домой и будем готовиться к "Арсеналу". Сейчас это задача номер один.

- С "Арсеналом" вы встречались в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы. Тогда все закончилось плачевно…

- Англичане сильнее нас во всех компонентах — это факт. Скорость, дриблинг, прессинг — все на уровне. Сезон у "канониров" в самом разгаре, в то время как у нас закончился полтора месяца назад. Однако нас обнадеживают последние игры в нынешней Лиге Европы. Мы неплохо смотрелись на групповом этапе с "Челси", ПАОКом и "Види". Несомненно, противостоять команде Унаи Эмери будет трудно. Но руки опускать не собираемся. Шансы есть всегда, — сказал Бага-младший в интервью mlyn.by.