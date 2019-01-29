Католическая Церковь Венесуэлы объявила нелегитимным режим Мадуро 1 29.01.2019, 22:52

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Фото: Reuters

В Венесуэле епископы сопровождают мирные демонстрации.

В Венесуэле продолжаются протесты, направленные против режима Николаса Мадуро. Сотни тысяч человек протестуют на улицах венесуэльских городов.

На фоне протестов руководитель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны вместо Николаса Мадуро, переизбрание которого признано нелегитимным. Нового главу государства уже признал президент США Дональд Трамп. О нелегитимности действующих властей также заявили правительства Канады, Колумбии, Бразилии, Аргентины и многих других американских стран.

Не осталась в стороне и Католическая Церковь в Венесуэле, которая еще 15 января выпустила заявление епископа Овидия Переса Моралеса, передает krynica.info.

«Церковь Венесуэлы, объединенная через епископов с Римом, объявляет социалистическо-коммунистический режим нелегитимным и становится в солидарности с народом Венесуэлы, чтобы спасти демократию, свободу и справедливость», — говорится в заявлении.

Комиссия по справедливости и миру Конференции епископов Венесуэлы также потребовала, чтобы правительство и силы безопасности избегали репрессий и произвольных арестов людей, которые вышли на марш протеста 23 января в различных частях страны. Комиссия напомнила, что марш был созван Национальным собранием, которое «избрано свободным и демократическим голосованием народа» и «в настоящее время является единственным органом публичной власти».

Комиссия напомнила об индивидуальной ответственности за нарушение основных прав, и призвала венесуэльский народ молиться за Венесуэлу, чтобы восстановить конституционный порядок, достичь духовного и материального процветания страны.

Кульминацией стала просьба к покровительнице Венесуэлы Деве Марии из Коромото «заступиться за нас, венесуэльцев, в этот исторический момент».

Аккаунт Конференции епископов Венесуэлы в Твиттере распространял изображения епископов, которые пришли сопровождать мирные демонстрации. Среди них епископ Луис Энрике Рохас, вспомогательный епископ Мериды; Марио Моронта епископ Сан-Кристобальский; Виктор Уго Басабе, епископ Сан-Фелипе; Улисес Гутьеррес, архиепископ Сьюдад-Боливара.