Дмитрия Полиенко снова задержали 29.01.2019, 23:05

Дмитрий Полиенко

фото: Лиза Тимашкова

Это уже второе задержание политзаключенного в течение последних недель.

Ночь политзаключенный проведет в изоляторе и будет ждать суда, который состоится завтра, скорее всего, в суде Заводского района.

Об этом сообщили в социальных сетях правозащитный центр «Весна» и бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров.

Это уже второе задержание активиста Дмитрия Полиенко в течение последних недель.

21 января его вместе с соратницей Настей Гусевой задержали в его квартире и провели обыск. У активистов изъяли ноутбуки, телефоны, личную переписку. Вечером 23 января задержанных освободили.